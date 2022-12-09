明年起實施新尖離峰時間電價 2.5萬高壓用戶全面適用

經濟部今 (9) 日召開今年第 3 次電價費率審議會，決議明年度輸配電業各項費率，並因應夜尖峰課題，自明年起實施新尖離峰時間電價，2.5 萬戶高壓以上用戶全面適用時間電價，一般非時間電價的民生用戶 1400 萬戶，不受此制度調整影響。

經濟部表示，第 3 次電價費率審議會依據輸配電業各項費率計算公式，針對輸配電業相關成本進行檢視。因應太陽光電大幅增加後，抵銷白天用電需求，使電力系統尖峰從白天移至晚上，此負載型態改變需精進時間電價方案作為因應，以提供正確尖峰時段價格訊號，而抑低用電。

台電已於去年 10 月至今年 12 月進行時間電價調整試辦，輔導用戶用電管理以過渡至新時間帶，為促使用戶減少夜尖峰用電及汽電共生業者改於夜尖峰發電，審議會決定自明年起實施新尖離峰時間電價，如三段式舊尖峰時間帶 (10 時至 12 時、13 時至 17 時) 調整為新尖峰時間帶(16 時至 22 時)，預估可抑低夜尖峰用電至少約 50 萬瓩(相當 1 部中火機組)，有助供電穩定。

經濟部強調，現行時間電價用戶 23.5 萬戶中，低壓用戶 21 萬戶為自由選用時間電價，僅高壓以上 2.5 萬戶全面適用時間電價，為主要需要適應新制的用戶，將同時搭配放寬選用限制、提供多元方案及需量反應獎勵誘因，以協助業者過渡至新制度。

依「輸配電業各項費率計算公式」，輸配電業各項費率每年檢討調整，針對台電提報成本資料討論，並考量使用者付費及公平性，明年起逐年調整再生能源轉供優惠折數，決議輔助服務、電力調度、轉供輸電及轉供配電之平均費率 (未稅) 分別為 0.0394 元 / 度、0.0759 元 / 度、0.1743 元 / 度、0.3240 元 / 度，該等費率適用期間為明年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

