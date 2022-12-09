美眾院通過國防授權法案 供台5年百億美元軍援

美國眾議院週四 (8 日) 以 350 票贊成、80 票反對的票數通過「2023 財政年度國防授權法案」(NDAA)，除了額外增加 8 億美元對烏克蘭援助外，還計劃未來 5 年內提供台灣 100 億美元軍事援助。

NDAA 是參眾兩院共和黨和民主黨談判數月的折衷版結果，包括撤銷先前要求武裝部隊成員接種新冠疫苗的命令。NDAA 總額高達 8580 億美元，比 2022 年的預算還多出 8%，整個法案授權的國防開支比美國總統拜登要求的多 450 億美元。

NDAA 包括部隊加薪 4.6%、購買武器、船艦和飛機的資金，還提供台灣和烏克蘭軍事援助。

NDAA 當中附帶獲得兩黨參、眾議員支持的「台灣增強韌性法案」，授權美國國務院在 2023 年至 2027 財政年度，每年提供台灣至多 20 億美元無償軍援，計劃從美國武器庫存提供 10 億美元軍事裝備給台灣，以及要求美軍建立區域的軍火儲備庫，以因應可能的軍事急需。

NDAA 當中附帶獲得兩黨參、眾議員支持的「台灣增強韌性法案」(圖片：AFP)

該法案還要求美國國務卿和國防部長優先處理並加快處理台灣根據外國軍售計劃提出的請求。

外交部週四稍早表示，由衷感謝美國國會展現對台灣安全的強勁支持，會持續關注後續發展。台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，該法案旨強化台灣防衛韌性，協助台灣獲取合理國際空間，100 億美元軍援是 1979 年台美斷交後前所未有。

除了軍援台灣外，NDAA 還計劃為烏克蘭安全額外援助 8 億美元，比拜登先前要求的多 5 億美元。

該法案還包括「禁止俄羅斯黃金法案」，對參與與俄羅斯進行大規模黃金交易的人實施制裁。

NDAA 下週將在參議院投票表決，如順利通過，將送交白宮供拜登簽署生效。