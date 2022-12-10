楊金龍坐鎮 國庫金雞母央行繳庫預算維持1800億元

中央銀行總裁楊金龍將於 12 日赴立院進行 112 年度業務計畫及營業預算報告，在今 (10) 日最新出爐的書面資料中，楊金龍指出，明年央行繳庫預算數為 1800 億 2496 萬元，維持在歷年約 1800 億元的平均水準，但仍強調，盈餘受國內外金融情勢影響甚鉅，具高度不確定性。

央行提出，112 年度預算盈餘為 1596 億 7866 萬元，除提存法定等公積 319 億 5370 萬元外，餘數連同以前年度累積盈餘 523 億元共計 1800 億 2496 萬元，悉數繳交國庫官息紅利。

央行統計，今年截至 11 月 30 日營業總收入為 3515 億 2125 萬元，營業總支出為 1568 億 8573 萬元，收支相抵後，盈餘為 1946 億 3552 萬元。

楊金龍再次強調，央行是以穩定物價和促進金融穩定為主要營運目標，營運特性須考量總體經濟面，盈餘受國內外金融情勢影響甚鉅，具有高度不確定性。

外幣資產運用收益是央行營業收入主要來源，影響收益的各項因素，包括營運量、主要外幣利率及匯率，楊金龍強調，此並非央行能完全掌握，另營業支出則受央行沖銷性措施和國內利率調整變動影響，因此，也具有不確定性，此為各國央行面臨的問題。