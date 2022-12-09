仁寶、和碩11月營收雙減 廣達累計營收超越去年

電子代工廠 11 月營收出爐，反映整體大環境景氣下行，筆電出貨動能放緩、旺季不旺趨勢顯著，包含仁寶 (2324-TW)、和碩 (4938-TW) 單月營收均呈現月減、年減走勢，廣達 (2382-TW) 則相對持穩，單月營收達 1120.97 億元，月增 3%、年減 1%，累計前 11 個月營收更已超越去年全年。

廣達 (2382-TW)

廣達 11 月營收達 1120.97 億元，月增 3%、年減 1%，累計前 11 月營收達 1 兆 1752.11 億元、年增 17%，超越去年全年，出貨方面，廣達 11 月筆電出貨 430 萬台，與上月相當，月增 2.38%、年減 38.57%，累計今年前 11 月筆電出貨達 5340 萬台。

展望未來，廣達維持先前看法，認為受大環境影響，估本季筆電出貨將季減 15-20%，而單季來自非筆電事業貢獻將超過 5 成，營益率則力拚與上季持平；進一步分析全年，筆電出貨受到年中封控、Chromebook 出貨下降，估全年仍將年減逾 2 成，也反映去年筆電出貨衝至 7530 萬台歷史新高，基期偏高所致。

展望明年，廣達認為，明年首季是產業傳統淡季，出貨將再較第四季下滑，全年來看，由於整體市況仍低迷，預期明年筆電出貨將再較今年下滑，但出貨量可望將高於疫情前水準，反映人類工作、學習型態轉變，伺服器、車電等非筆電應用則可望保持成長。

仁寶 (2324-TW)

仁寶 11 月營收達 813.37 億元，月減 14.2%、年減 34%，累計今年前 11 月營收達 1 兆 7.24 億元，年減 9.7%，出貨方面，仁寶 11 月筆電出貨約 240 萬台，月減 17.24%、年減 54.72%，累計前 11 月筆電出貨約 3680 萬台。

展望未來，仁寶先前就坦言，由於整體市場需求偏弱，預期第四季個人電腦、非個人電腦業務出貨表現都將較第三季下滑，而因客戶下修出貨狀況較預期嚴重，仁寶先前就示警，預估今年全年筆電出貨將與市場平均相當，約年減 20%，並預期個人電腦、筆電需求要到明年下半年才會有回升跡象。

法人預期，仁寶第四季筆電出貨量將季減約 5-10%，非個人電腦業務也因第三季成長優於預期，成長幅度將放緩。

和碩 (4938-TW)

和碩 11 月營收續站穩千億元，達 1134.74 億元，月減 13.9%、年減 28.3%，累計前 11 個月營收達 1 兆 2056.09 億元、年增 8.8%，出貨方面，11 月筆電出貨約 60 萬台，月增逾 2 成、年減 45%，桌機主板則與上月相當，出貨約 30-35 萬台片。

和碩說，第四季資訊產品仍受整體市場需求疲弱影響，維持筆電出貨將季減近 2 成的展望，桌機主板出貨仍呈現衰退，但衰退幅度可望較原預期季減 50-55% 收斂；而非資訊產品上，通訊產品除手機新品，也看好 EV(車用電子) 成長性，估今年非資訊產品都將優於去年。

展望明年，和碩預期，資訊產品動能仍將受地緣政治、通膨景氣影響，會持續與客戶做機種、產品組合的調整，目前也看到一些新產品研發動能啟動，因此對資訊產品展望沒有那麼悲觀，但由於市場在過去兩年巨幅成長，庫存消化需要一點時間，預期明年下半年整體市況才會逐步明朗、回歸正軌。