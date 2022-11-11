〈廣達法說〉Q4筆電出貨估季減近2成 非筆電事業貢獻將超過5成

代工大廠廣達 (2382-TW) 今 (11) 日召開第三季法說，展望未來，受大環境影響，估第四季筆電出貨季減 15-20%，來自非筆電事業貢獻將超過 5 成，力拚營益率與上季持平，而進一步看全年，筆電出貨受到年中封控、Chromebook 出貨下降，估全年仍將年減逾 2 成。

展望明年，廣達認為，整體市況仍低迷，明年筆電出貨將再較今年下滑，但出貨量仍將高於疫情前水準，反映人類工作、學習型態轉變，伺服器、車電等非筆電應用則可望保持成長。

廣達第三季筆電營收占比仍高於 5 成，隨著第四季進入傳統筆電出貨淡季，加上整體大環境影響，筆電營收占比將跌破 5 成大關，代表來自伺服器、車電貢獻將超過 5 成；對於今年筆電下滑，廣達說，若排除去年需求大增的 Chromebook 後，前三季出貨其實與去年同期相當。

法人也相當關心廣達車載布局，廣達指出，車載市場封閉且產品認證周期較長的市場，經過多年努力，目前車載客戶已涵蓋歐、美，產品聚焦在核心電腦技術，包含車用電腦、ECU(電控元件) 等。

廣達 10 月營收連五個月站穩千億元，達 1087.91 億元，月減 9.9%、年增 8.1%，累計前 10 月營收更首度突破兆元，創同期新高，達 1 兆 631.14 億元、年增 19.3%。