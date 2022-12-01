〈醫療科技展〉面板雙虎醫療布局十年磨一劍 拚輸出國際

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 布局醫療事業超過十年，目前在全球醫療面板領域已位居領先地位，今 (1) 日也各自攜手子公司達擎、睿生光電 (6861-TW) 參與醫療科技展，展出一系列智慧醫療軟硬體、解決方案等應用，同步搶攻 3D 裸眼技術等商機，並力拚將相關智慧醫療應用輸出國際。

群創總經理暨睿生光電董事長楊柱祥表示，醫療面板具備高分辨率、高解析度、高對比，能協助醫師找出病兆，目前群創的醫療顯示器居全球領先地位，將持續與合作夥伴共同發展，也正與長庚、成大、加拿大等國內外醫療院所合作，力拚邁向國際。

楊柱祥說，醫療布局是十年磨一劍，要先蹲低、扎穩馬步，因此在國際布局上，會先在國內做好場域驗證後，再進軍國際市場，其中，將會配合政府的新南向政策。

群創這次與睿生展出精密高階醫療顯示器、X 光感測器、AI 軟硬體整合等創新應用，包含可視化系統的醫療 3D 裸眼顯示器、31.5 吋及 55 吋高階手術醫療顯示器、攜手北醫展出的液態細胞數位攝影分析儀，此外，睿生也展出可攜式 X 光解決方案，結合軟性基板 X 光數位平板感測器、手持式移動式 X 光機、工作站、腳架等。

友達則攜手子公司達擎第二年參與醫療科技展，友達總經理暨達擎董事長柯富仁說，友達在專業醫療顯示領域已耕耘十年，居產業領先位置，觀察近年台灣 ICT 產業擴大延伸布局智慧醫療領域，友達也希望將面板核心技術延伸到更多醫療全流程的專業領域。

達擎這次展出也攜手凌華 (6166TW)、西柏 (3541-TW)、承鋆生醫、綠創科技、慧誠智醫、廣達 (2382-TW) 等夥伴，展示 3D 醫療影像、智慧手術室、檢測診斷、遠距醫療等四大領域、多項創新應用解決方案及醫療顯示產品，柯富仁也透露，友達醫療產品也陸續與國外醫院、廠商合作，包含 3D 顯示器與中國附醫合作應用在大腸鏡開刀，遠距醫療車也已導入帛琉。

另一方面，中光電 (5371-TW) 子公司譜鉅科技也參與醫療科技展，推出智能微型光譜，打造藥品快篩服務平台，並與台大醫院新竹台大分院合作共同建置藥品模型資料庫，目前已進入場域驗證階段，可望提供精準方便的快篩檢測方案，解決劣偽藥事件、提高用藥安全性。