〈漢民集團法說〉消費市場疲弱 嘉晶估明年持平或小幅成長

漢民集團旗下磊晶廠嘉晶 (3016-TW) 今 (22) 日召開法說會，總經理孫慶宗表示，受通膨、庫存調整等影響消費性電子市場，下半年營收將較上半年衰退低個位數，疲弱市況將持續至明年上半年，預估明年營收持平今年、或小幅成長。

嘉晶表示，第三季營收預計落在 15.35-15.45 億元區間，較第二季小幅成長，其中矽磊晶片營收約落在 13 億元；化合物半導體 (SiC、GaN) 磊晶片則超過 1.4 億元，其中 SiC 磊晶片比重約占 7-8 成。

產品應用方面，第三季 MOSFET 營收比重約 26-30%，其次依序為 FRD、SBD、PMIC，IGBT 以及其他，孫慶宗表示，FRD 主要應用於工控、車用領域，出貨有逐漸增加的趨勢，但 SBD 銷售則受消費市場疲弱市況所拖累。

孫慶宗表示，儘管下半年營收將較上半年衰退，但化合物半導體磊晶片今年仍將年增 6 成；產能部分，預計今年底 SiC 年產能將較去年成長 2 倍，GaN 產能成長 1.85 倍；嘉晶去年 SiC 月產能 600 片、GaN 約 2000 片。

展望明年，孫慶宗認為，明年上半年消費性市場不確定性仍存在、庫存調整持續，影響明年營收成長，不過，受惠綠能、5G、車用領域強勁需求，明年化合半導體物磊晶片將較今年成長 8 成，成長幅度更勝今年。

獲利方面，董事長徐建華認為，由於嘉晶主要為矽磊晶，受總體景氣放緩影響較明顯，產能利用率會有些修正，對未來毛利率保守看待，不過，目前報價不會有太大調整，預計訂單規模較大的客戶，才有機會談價格。

至於擴產計畫，孫慶宗表示，明年 GaN 產能將較 2021 年成長 2.5 倍，至於 8 吋 GaN 磊晶片預計明年下半年將開始貢獻營收；另外，SiC 磊晶片預計明年產能將較 2021 年成長 4-5 倍。