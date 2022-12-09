金融股隨大盤反彈 21檔個股買單青睞股價走揚

台股隨美股反彈，金融股今 (9) 日也重拾多頭優勢，包括富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW)、台新金 (2887-TW)、元大金 (2885-TW) 等金控股股價同步翻揚；銀行股則以聯邦銀 (2838-TW)、京城銀 (2809-TW)、台企銀 (2834-TW) 相對受買盤青睞。截至中午 12 點前，累計共 21 檔金融股在買單敲進下，推升股價走揚。

全球央行升息潮引發股債雙殺，金融業也因其他綜合損益 (OCI) 虧損，可能使明 (2023) 年股利縮水，甚至面臨無法配息的窘境，連帶影響金融股股價行情，進而拖累大盤盤勢表現。

不過就在中國防疫政策鬆綁，美股四大指數齊揚歡呼，台股今天也沾光跟著翻紅，盤中大漲逾 180 點，高點一度站上 14742 點，其中金融股也在買單敲進下，帶動股價上揚。

盤中以台新金、台企銀、京城銀與聯邦銀漲勢相對強勁，盤中漲幅逾 1%，壽險雙雄富邦金與國泰金表現相對偏弱，盤中持續在平盤上震盪整理。

至於明年股利政策相對穩定的公股金融股，今天也是買單敲進標的之一，包括彰銀 (2801-TW)、合庫金 (5880-TW)、華南金 (2880-TW) 股價持續在平盤上整理。

由於金融股向來以穩定配息為賣點，在今年獲利衰退、投資失利等利空衝擊下，未來是否還能持續獲外資與散戶買盤青睞，將成後市觀察重點之一。

