盤中速報 - 威強電(3022)急拉2.06%報79.0元，成交2,926張

威強電(3022-TW)近5分K漲速2.06%，09日10:01報79.0元，成交2,926張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
威強電(3022-TW)近5日股價上漲5.56%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌1.1%。台灣加權指數下跌3.06%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,849 張
- 外資買賣超：+2,005 張
- 投信買賣超：-7 張
- 自營商買賣超：-149 張
- 融資增減：-654 張
- 融券增減：+57 張
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投組標的成分
40%
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