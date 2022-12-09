盤中速報 - 威強電(3022)急拉2.06%報79.0元，成交2,926張

威強電(3022-TW)近5分K漲速2.06%，09日10:01報79.0元，成交2,926張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

威強電(3022-TW)近5日股價上漲5.56%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌1.1%。台灣加權指數下跌3.06%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,849 張
  • 外資買賣超：+2,005 張
  • 投信買賣超：-7 張
  • 自營商買賣超：-149 張
  • 融資增減：-654 張
  • 融券增減：+57 張

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