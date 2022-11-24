盤中速報 - 威強電(3022)急拉2.2%報69.8元，成交952張

威強電(3022-TW)近5分K漲速2.2%，24日09:09報69.8元，成交952張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

威強電(3022-TW)近5日股價上漲5.11%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌0.62%。台灣加權指數上漲0.49%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,213 張
  • 外資買賣超：-1,172 張
  • 投信買賣超：-1 張
  • 自營商買賣超：-40 張
  • 融資增減：+1,093 張
  • 融券增減：+41 張

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