盤中速報 - 威強電(3022)急拉2.2%報69.8元，成交952張

威強電(3022-TW)近5分K漲速2.2%，24日09:09報69.8元，成交952張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
威強電(3022-TW)近5日股價上漲5.11%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌0.62%。台灣加權指數上漲0.49%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,213 張
- 外資買賣超：-1,172 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：-40 張
- 融資增減：+1,093 張
- 融券增減：+41 張
最新相關新聞
威強電(3022-TW)近5分K漲速2.2%，24日09:09報69.8元，成交952張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
威強電(3022-TW)近5日股價上漲5.11%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌0.62%。台灣加權指數上漲0.49%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+30.31%
$13,031
原投組報酬率
+24.10%
$12,410
投組標的成分
40%
3289
20%
2338
20%
6285
10%
1795
10%