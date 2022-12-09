盤中速報 - 景碩(3189)急跌-2.07%報118.5元，成交3,048張

景碩(3189-TW)近5分K跌速2.07%，09日09:09報118.5元，成交3,048張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
景碩(3189-TW)近5日股價下跌8.05%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌5.22%。台灣加權指數下跌3.06%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,880 張
- 外資買賣超：-2,860 張
- 投信買賣超：+2,027 張
- 自營商買賣超：-1,047 張
- 融資增減：-866 張
- 融券增減：+415 張
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AI優化後報酬率
+24.30%
$12,430
原投組報酬率
+17.21%
$11,721
投組標的成分
40%
3289
20%
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20%
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