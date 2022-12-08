【盤中熱點】載板走強昨日遭錯殺？元宇宙個股午盤後走強；IC設計是什麼？

一、短期市場風險影響，指數震盪

1. 盤面概況 - 權值股有壓指數震盪

隨著美國殖利率曲線倒掛惡化，市場風險意識再度升溫，使得指數失守月線，一度下跌一百五十餘點，目前跌勢稍有收斂，預估量為 1869 億，今成量縮格局。

就盤面來看，貢獻漲點的多方指標依序為 (8046-TW) 南電、(2317-TW) 鴻海、(5871-TW) 中租 -KY、(1605-TW) 華新、(9904-TW) 寶成，造成盤勢壓抑的則為 (2330-TW) 台積電、(2881-TW) 富邦金、(2303-TW) 聯電、(1303-TW) 南亞、(2454-TW) 聯發科。

電子權值股走疲是令指數下挫主要因素，所幸部分個股有買盤進場帶動跌勢稍有收斂。

2. 載板止穩走高，指數收斂

(8046-TW) 南電在昨日大幅回落後，本日由黑翻紅成為相對強勢指標，也帶動載板族群如 (3037-TW) 欣興、(3189-TW) 景碩同步走高，如稍早所提，十月以來載板漲幅超越全市場漲幅逾 3 倍，即便昨日因短期的市場風險導致其修正，但隨著先進製程發展、先進封裝都會使得 ABF 載板不論是層數和面積都會增加，且當前高速運算 (HPC) 發展仍是趨勢，因此就產業趨勢而言，ABF 載板仍相當具潛力。

3. 伺服器供應鏈個股明顯強於大盤

稍早提及，當前伺服器因大型資料商需求並未減少，因此較其他消費性電子無雜音，在本日盤面中，伺服器相關供應鏈如 (6669-TW) 緯穎、(5274-TW) 信驊、(3533-TW) 嘉澤、(3653-TW) 健策、甚至是上游 (6213-TW) 聯茂、(2383-TW) 台光電、(6274-TW) 台燿、(2368-TW) 金像電等在本日皆明顯強於大盤，顯示當前市場資金即便有風險意識，但仍會聚焦具成長動能的個股，而伺服器是否能夠帶動盤面進一步收斂，就是值得關注的方向。

4. 元宇宙強漲，內資買盤仍就積極？

即便大市有所震盪，但本日櫃買指數有越走越高態勢，顯示內資對於盤面仍然相對積極，即便櫃生技占比仍達到 30.41% 高於平均 14%，顯示市場風險意識或有升溫，但觀察盤面，或是因個別類股短線題材消息所驅動，且本日除了生技族群以外，擁元宇宙題材的 (2388-TW) 威盛、(2388-TW) 威盛等個股在午盤過後湧進大量買單，顯示即便當前經濟景氣不確定性高，指數即便走跌，但內資買盤並未退場，內資熱絡度或將成為支撐行情延續的關鍵。

二、生活聊產業－半導體上游 IC 設計

先前提到 IC 產業鏈有三大區塊，就生產流程來說，由上到下分別是 IC 設計、IC 製造、IC 封測

以蓋房子來比喻的話，IC 設計就好比是建築物的設計圖，IC 製造則是將建築物打造出來，IC 封測則是最後的驗收與成果。

既然 IC 設計好比是建築物的設計圖，可想而知其重要的程度，且 IC 設計產業是以「無實體」的設計概念為產品，也就是積體電路設計的結果僅是無實體的設計圖。 因此智慧財產權的保障非常重要，因此在 IC 設計上即稱為「矽智財 (SIP)」

日前美國對中國晶片禁令導致台灣許多個股如 (3443-TW) 創意、(3529-TW) 力旺、(3661-TW) 世芯 -KY、(6533-TW) 晶心科、(6643-TW)M31 矽智財相關廠等出現大幅度回落。

原因即為 IC 設計經常將一塊完整功能的「功能單元」or「區塊」設計圖，以授權的方式販賣給他人使用，付授權費，即可使用設計圖。

因此 IC 設計產業常被認為是高成長性的產業，反過來說倘若遭到制裁，市場對其未來的營運展望就會出現疑慮，這也是為何先前造成相關族群劇烈波動的原因所在

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