盤中速報 - 智邦(2345)急跌-2.18%報247.0元，成交357張

智邦(2345-TW)近5分K跌速2.18%，09日09:04報247.0元，成交357張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

智邦(2345-TW)近5日股價下跌8.64%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數下跌0.86%。台灣加權指數下跌3.06%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,635 張
  • 外資買賣超：-212 張
  • 投信買賣超：-1,361 張
  • 自營商買賣超：-62 張
  • 融資增減：+523 張
  • 融券增減：-41 張

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