盤中速報 - 智邦(2345)急拉2.16%報260.5元，成交740張

智邦(2345-TW)近5分K漲速2.16%，21日09:12報260.5元，成交740張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

智邦(2345-TW)近5日股價下跌0.76%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數下跌0.77%。台灣加權指數上漲3.55%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-368 張
  • 外資買賣超：-649 張
  • 投信買賣超：-22 張
  • 自營商買賣超：+303 張
  • 融資增減：+365 張
  • 融券增減：-32 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+18.76%

$11,876

原投組報酬率

+10.73%

$11,073

投組標的成分

  • 40%

    昇銳

    3128

  • 20%

    立端

    6245

  • 20%

    M31

    6643

  • 10%

    亞洲藏壽司

    2754

  • 10%

    摩根基金-JPM巴西(美元)-A股(累計)

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞