盤中速報 - 智邦(2345)急拉2.16%報260.5元，成交740張

智邦(2345-TW)近5分K漲速2.16%，21日09:12報260.5元，成交740張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
智邦(2345-TW)近5日股價下跌0.76%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數下跌0.77%。台灣加權指數上漲3.55%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-368 張
- 外資買賣超：-649 張
- 投信買賣超：-22 張
- 自營商買賣超：+303 張
- 融資增減：+365 張
- 融券增減：-32 張
最新相關新聞
智邦(2345-TW)近5分K漲速2.16%，21日09:12報260.5元，成交740張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
智邦(2345-TW)近5日股價下跌0.76%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數下跌0.77%。台灣加權指數上漲3.55%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+18.76%
$11,876
原投組報酬率
+10.73%
$11,073
投組標的成分
40%
3128
20%
6245
20%
6643
10%
2754
10%