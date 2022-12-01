〈台股盤中〉台積電領漲 大盤爆量走揚收復15000點

受美股四大指數齊漲激勵下，台股今 (1) 日在台積電 (2330-TW) 等權值股帶動下，爆量上漲，早盤一度大漲逾 260 點，重新站回 15000 點關卡，上午 10 點 30 分前，成交量已超過 1500 億元。

聯準會主席鮑爾釋放鴿派訊息，激勵美股上漲，台股今天在熱錢湧入下，推升股匯雙漲，新台幣盤中強彈逾 2.6 角，台股盤中在台積電、鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 領漲下，盤中指數大漲逾 260 點，但受金融股、傳產指標股拉回整理影響，漲幅收斂，但仍守住 15000 點關卡。

權王台積電今天以 506 元開出後，盤中高點來到 508 元，但在賣單調節下股價略有拉回，鴻海盤中也有近 2% 漲幅，聯發科盤中也有 1.6% 漲幅，帶動股價高點站上 756 元。

半導體族群中的矽力 - KY(6415-TW)、力智 (6719-TW) 盤中雙雙站上漲停，光罩 (2338-TW)、順德 (2351-TW)、松翰 (5471-TW) 也各有 6%~7% 的漲幅。

觀光族群也相對強勁，晶華 (2707-TW) 盤中大漲逾 6%，美食 - KY(2723-TW)、雄獅 (2731-TW)、王品 (2727-TW) 也有 3% 以上漲幅；其他包括鳳凰 (5706-TW)、柏文 (8462-TW)、雲品 (2748-TW) 也是買單敲進的漲幅。

金融股部分，國泰金 (2882-TW) 盤中上漲逾 1% 相對有撐，永豐金 (2890-TW) 下跌逾 1%，兆豐金 (2886-TW)、玉山金 (2884-TW)、合庫金 (5880-TW)、新光金 (2888-TW) 盤中股價相對疲弱。