〈貴金屬盤後〉中國央行買盤撐腰 金價收復1800美元關卡

黃金期貨周四 (8 日) 連三漲，四個交易日以來首次收復 1800 美元關卡，主因美元疲軟主因美元疲軟，以及中國央行買盤的支撐。

2 月交割的紐約黃金期貨價收盤上漲 3.50 美元或 0.2%，報每盎司 1801.50 美元。金價前三個交易日都收在 1800 美元以下。

中國最近宣布取消部分防疫封控措施，Insigni Consultants 研究主任 Chintan Karnani 說：「中國央行買盤是帶動金價上漲的理由之一。隨著中國逐漸解封，黃金的零售需求可望大幅增加。」

黃金投資人觀望近期幾個重大事件，包括下周的消費者物價指數 (CPI) 和美國聯準會 (Fed)12 月決策會議。市場預期，Fed 本次開會將升息 2 碼 (50 個基點)。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 說，美元在美國公布一連串通膨數據前走軟，是另一個支撐金價的原因。

他說，Fed 下周雖然可能縮小升息幅度，但交易員希望聽見 Fed 提及通膨趨勢和潛在的利率頂點。

Karnani 則看好金價能在 Fed 會議後保持在 1800 美元以上，如此一來，在 Fed 下周決議出爐後，黃金接下來甚至有機會漲到接近 2000 美元。

世界黃金協會 (WGC) 周四發布 2023 年展望報告，內容提出在不同情境下的黃金展望。

WGC 全球研究主管 Juan Carlos Artigas 說，全球經濟正走到十字路口，各界共識是 2023 年將出現溫和衰退，這對黃金是順風也是逆風：一方面，通膨減緩、美元回落將支撐金價，但另一方面，經濟減緩可能不利第 1 季的金價。整體而言，這些交會的力量將對黃金帶來穩定偏向正面的影響。

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