塔塔集團計劃數年內生產「印度製造」晶片

《日經新聞》週四 (8 日) 報導，印度最大集團塔塔 (Tata Group) 計劃在未來五年投資 900 億美元，生產「印度製造」的晶片，盼成為全球半導體供應鏈的重要角色。

塔塔集團是印度最大企業集團，旗下有 29 家上市公司，業務範圍從軟體、鋼鐵到汽車，還跨足到智慧手機供應鏈。塔塔董事長陳哲 (Natarajan Chandrasekaran) 週四接受日經專訪時，闡述該集團進軍半導體等新業務的計畫。

陳哲稱，該集團旗下的塔塔電子將成立晶片組裝和測試業務，對於一家完全沒有經驗的公司來說，單槍匹馬地啟動晶片製造業務會是一個挑戰，塔塔電子預計將與多家企業討論合作的可能性。

塔塔電子正把美國、日本、台灣和南韓的晶片製造商和代工廠潛將視為潛在的合作夥伴。

塔塔今年 9 月也曾傳出塔塔與緯創 (3231-TW) 洽談合作一事，但雙方當時皆未回應，11 月底，塔塔再度傳出擬斥資 400-500 億盧比 (約新台幣 151-190 億元) 收購緯創在印度 Karunadu 的工廠，但緯創不予回應。

塔塔已在今年 6 月 29 日宣布攜手日本 MCU 龍頭大廠瑞薩電子 (Renesas) ，共同研發半導體和車用零件。

塔塔進軍晶片製造將帶來許多優勢，包括助力其汽車業務，維持車用晶片供應穩定 (圖片：AFP)

對此，陳哲稱，塔塔最終將研究推出上游晶片製造平台 (即晶圓廠) 的可能性。塔塔遵循著「為未來做好準備」的策略，將在推出新業務的同時，適應數位化和氣候變遷等新的挑戰，積極實踐三大重要目標，第一是加強核心公司，第二是將核心業務轉向未來，第三是投資未來業務。

事實上，塔塔進軍晶片製造將帶來許多優勢，儘管智慧型手機和電動汽車等晶片密集型產品的需求正在迅速增長，但除了基於軟體的設計之外，印度本土企業目前幾乎沒涉足晶片製造業，塔塔進軍晶片製造領域，預計將為印度開闢新的天地。

此外，這還有利於塔塔的核心科技和汽車業務發展，因為這兩大業務嚴重依賴進口晶片，確保晶片穩定供應是一個特別的挑戰。由於去年全球晶片荒，去年印度汽車產能和銷量都大幅銳減，隨著塔塔轉向電動車領域，這將會是一個更重要的問題。

塔塔汽車第三季在印度整體汽車市場的市占率不到 20%，但塔塔汽車卻佔印度電動車市場總銷量近 90%。