民不聊生 土耳其通膨率飆破80% 24年來首見

土耳其 8 月通膨率飆破 80%，為 24 年來首見，在全球各大經濟體積極因應通膨急升之際，土國顯然淪為重災區。

土國統計局周一（5 日）公布的數據顯示，8 月消費者物價指數（CPI）較去年同期驟升 80.21%，為 1998 年來 CPI 首度突破 80%，並高於 7 月的 79.6%。

土國一直在進行一些經濟學家眼中的巨大經濟實驗，原因反對高利率的土國總統艾爾段，堅持維持低利率，引發通膨飆升。上月央行意外降息後，目前基準利率為 13%，實際借貸成本為負 67%。

土國政府官員聲稱，正在尋求一種新經濟模式，堅稱通膨將在今年最後幾個月開始下降。

土國財政部長 Nureddin Nebati 在推特上回應周一數據，表示「在未來幾個月，我們將見證通膨進一步減速」。他說，最新數據支持他的看法，「我們將把高通膨趕出這片土地，再也不會回來了」。

土國官員希望通膨降溫，以協助艾爾段競選連任。通膨飆升和里拉貶值，已降低民眾生活水準，並引發社會對艾爾段的不滿。

目前土國央行預測，通膨率將在 9 至 10 月達到 85% 的高峰，到年底通膨率將小幅回落，但仍維持在 60.4% 的高點。市場預測則較悲觀，普遍預估通膨率將在第 3 季衝上 91% 的高峰，到年底回落至 69%。

此前，國際信評機構惠譽將土國債信評級下砍至「B」，原本為「B+」，並確認經濟前景為「負向」，理由是土國不斷上升的通膨，以及對土國經濟前景的擔憂。