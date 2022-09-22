經濟部再通過4企業投資台灣 國產擬砸11億元蓋新廠

經濟部投資台灣事務所今 (22) 日再通過 4 家企業擴大投資台灣近 92 億元，包括台商回台方案的國產 (2504-TW)、鋐昇實業與根留企業方案的輝能科技、台灣積層工業，其中，國產將投資 11 億元，除擴建既有廠房外，也將在南北兩地蓋新廠，累計三大投資方案已有 1255 家企業投資超過 1 兆 7994 億元。

經濟部指出，國產專營預拌混凝及相關建材製造銷售，規劃斥資逾 11 億元擴建既有高雄仁武廠、鳳山廠，同時新建台南仁德廠與新北汐止二廠，持續研發優化製程，積極開發綠色混凝土與節能減碳，提升產業競爭力。

鋐昇實業 (6779-TW) 則以自有品牌 PATTA 製造銷售拉釘、螺絲等締結件及五金製品，因應市場成長、綠化製程要求，將投資 31 億元在高雄仁武產業園區興建廠房，聚焦高附加價值產品生產研發，並導入最新節能智慧化生產設備與能源管理系統。

輝能科技則專注氧化物固態電池研發與生產，目前已取得近 600 項專利技術，近年營運重點也轉向車用電池，除取得賓士集團技術合作協議外，也與 Gogoro 合作研發電池交換式電動機車固態電池，這次為持續布局高階次世代電動車市場，將斥資逾 42 億元在桃園科技工業區擴建既有廠房，導入智慧化固態電池芯產線。

從事功能性軟包裝材料設計及製造的台灣積層工業，2019 年為掌握商機及因應客戶需求，已申請第一件根留台灣投資方案，今年為持續打造智慧製造、友善環境目標，再申請第二案，規劃斥資逾 6 億元在既有桃園市中壢一、二廠導入高階智能化機器設備，並透過虛實整合系統 (CPS)，驅動數位轉型，邁向工業 4.0，同時建置第二座太陽能發電相關設施。