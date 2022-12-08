代工廠11月營收兩樣情 緯創累計營收已超越去年全年

電子大廠緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW) 今(8) 日公布 11 月營收，呈現兩樣情，緯創在子公司緯穎 (6669-TW) 挹注下，單月營收達 886.04 億元，月增 12.7%、年增 2.8%，累計今年前 11 月更已超越去年全年，英業達 (2356-TW) 則反映大環境影響，營收、筆電出貨均月減逾 1 成。

緯創 (3231-TW)

緯創 11 月營收達 886.04 億元，月增 12.7%、年增 2.8%，累計今年前 11 個月營收達 8879.69 億元，年增 16.1%，並已超越去年全年；出貨方面，緯創 11 月筆電出貨約 150 萬台，與上月持平但年減 4 成，桌機也與上月相當，出貨約 70 萬台、年減 17.65%，顯示器則出貨 90 萬台，月減 18.18%、年減 30.77%。

緯創表示，因明年農曆假期較早，估 12 月筆電出貨可望優於 11 月，桌機、顯示器則持平，整季來看，筆電出貨將季減約 1 成，桌機、顯示器出貨也將低於第三季水準，至於明年首季進入傳統淡季，預期筆電、顯示器出貨都將再下滑，桌機則可望持平。

另一方面，緯創旗下雲端伺服器大廠緯穎 11 月營收續站穩高檔，達 334.56 億元，月增 42.6%、年增 62.8%，改寫歷史次高，累計今年前 11 月營收達 2623.6 億元，年增 53.4%。

展望未來，緯穎指出，現階段對第四季需求持續樂觀，且未再看到供給面長短料有大問題，從歷史軌跡來看，傳統第四季是全年高峰趨勢不變，換言之，緯穎第四季營運可望續創新高。

英業達 (2356-TW)

英業達 11 月營收則下滑至 441.36 億元，月減 12.2%、年減 8%，累計今年前 11 月營收達 5014.23 億元、年增 7.2%；出貨方面，英業達 11 月筆電出貨約 140 萬台，月減 12.5%、年減 30%，累計今年前 11 月筆電出貨達 1840 萬台，低於去年同期。

展望未來，英業達維持先前展望，認為第四季受整體大環境影響，消費性產品出貨將下滑，其中，筆電出貨將季減近 1 成，伺服器、智慧裝置則可望持平第三季，明年看好筆電、伺服器、智慧裝置等三大產品線都將成長，其中，筆電在新增電競專案挹注下，出貨、平均單價都可望提升。