新冠肺炎是否回歸乙類管理？張伯禮：條件日趨成熟

中國工程院院士張伯禮表示，新冠肺炎回歸乙類管理的條件日趨成熟，但降級管控是重大調整，應堅持穩中求進、走小步不停步，適時有序做出調整。

《科技日報》報導，「新冠肺炎是否繼續按照甲類傳染病管理，需要進行重新考量，如何調整更符合統籌疫情防控和經濟社會發展的要求。」張伯禮認為，綜合來看，新冠肺炎回歸乙類管理的條件日趨成熟。

「將新冠肺炎回歸到乙級管理，可以將大量的醫療資源從方艙醫院中釋放出來，回歸到正常的診療中；在搶救新冠患者中，可以將精力重點放在重點人群上；也可以為未來進一步優化防控措施提供一定的法律依據，做到有法可依。」張伯禮說。

不過，張伯禮也強調，降級管控是重大調整，對民眾生活、經濟社會都將產生巨大影響。政府應堅持穩中求進、走小步不停步，根據病毒變異及疫情變化綜合研判，以變應變，適時有序調整。

近日，專家表示，目前 Omicron 變異株雖然傳染性變強，但毒力變弱，病死率大幅降低，98% 以上感染者屬無症狀、輕症患者，從病毒和疾病特點看，當下政府再延續甲級管理模式，並不適宜。

傳染病管理方式的主要依據，是傳染病的傳染性和致病力。傳染性強、致病力強、病死率高的傳染病，中國政府通常歸為甲類或乙類甲級，採取強制性隔離、疫區封鎖等管控措施；致病力強、病死率高、傳播能力有限的傳染病，被歸為乙類；傳染性強、致病力弱、病死率低的傳染病，一般被歸為丙類。