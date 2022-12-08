〈焦點股〉91APP*-KY搭網購成長大商機 強漲重回百元俱樂部

電商即將迎來年底前的最後大檔雙 12，SaaS 零售軟體雲服務業者 91APP*-KY(6741-TW)) 強打虛實融合 (OMO) 策略，可望持續帶入業績新動能，激勵今 (8) 日盤中股價站穩百元大關，大漲超過 7%，最高來到 107 元，創 9 月以來新高。

91APP 指出，儘管解封後各大商場、實體店人潮回流，但實體業者仍持續積極加入網購節的戰線，許多實體零售品牌已採行 OMO 經營策略。

據 91APP 零售研究指出，已成功虛實融合轉型的品牌，在日前雙 11 活動行銷上加倍投入 D2C(Direct to Consumer，直接面向消費者) 全通路操作模式，除了以第一方數據串接數位廣告平台，精準導流，也利用優惠碼搭配網紅和團購分潤機制，有效放大帶貨效益。

91APP 發現，電商購物節已有越來越多品牌、通路和百貨業者加入搶客戰，且品牌不單靠社群媒體或數位廣告投放，來提升電商轉換率，目前已更能靈活運用實體既有資源，已有實體品牌門市自取占比達 40%。

法人看好，目前 91APP 國內並無競爭對手，且我國 D2C 滲透率仍低、成長空間大，隨著大客戶 GMV 持續成長、維運人力成本不須等比例增長，營運具經濟規模特性，未來獲利成長性可望超過營收成長。