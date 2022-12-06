盤中速報 - 嘉裕(1417)急拉2.08%報14.65元，成交3,783張

嘉裕(1417-TW)近5分K漲速2.08%，06日10:00報14.65元，成交3,783張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

嘉裕(1417-TW)近5日股價上漲1.03%，所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數上漲3.81%。台灣加權指數上漲2.91%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-111 張
  • 外資買賣超：-100 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-11 張
  • 融資增減：+1,956 張
  • 融券增減：-9 張

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