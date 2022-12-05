盤中速報 - 嘉裕(1417)急拉2.03%報15.1元，成交1,897張

嘉裕(1417-TW)近5分K漲速2.03%，05日09:14報15.1元，成交1,897張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
嘉裕(1417-TW)近5日股價上漲10.98%，所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數上漲3.68%。台灣加權指數上漲1.3%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+81 張
- 外資買賣超：+91 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-10 張
- 融資增減：+2,724 張
- 融券增減：+93 張
最新相關新聞
嘉裕(1417-TW)近5分K漲速2.03%，05日09:14報15.1元，成交1,897張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
嘉裕(1417-TW)近5日股價上漲10.98%，所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數上漲3.68%。台灣加權指數上漲1.3%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+36.06%
$13,606
原投組報酬率
+27.49%
$12,749
投組標的成分
40%
1513
20%
1342
20%
3289
10%
5243
10%