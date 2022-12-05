盤中速報 - 嘉裕(1417)急拉2.03%報15.1元，成交1,897張

嘉裕(1417-TW)近5分K漲速2.03%，05日09:14報15.1元，成交1,897張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

嘉裕(1417-TW)近5日股價上漲10.98%，所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數上漲3.68%。台灣加權指數上漲1.3%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+81 張
  • 外資買賣超：+91 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-10 張
  • 融資增減：+2,724 張
  • 融券增減：+93 張

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  • 10%

    新加坡大華黃金及綜合基金-USD

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