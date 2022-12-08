盤中速報 - 技嘉(2376)急拉2.99%報103.0元，成交6,460張

技嘉(2376-TW)近5分K漲速2.99%，08日10:14報103.0元，成交6,460張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
技嘉(2376-TW)近5日股價下跌6.48%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌0.83%。台灣加權指數下跌1.68%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,135 張
- 外資買賣超：+2,978 張
- 投信買賣超：-3,444 張
- 自營商買賣超：-669 張
- 融資增減：+560 張
- 融券增減：-74 張
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AI優化後報酬率
+19.56%
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原投組報酬率
+11.86%
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投組標的成分
40%
8996
20%
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20%
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