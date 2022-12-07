漢翔三大業務熱 董座樂喊：明年營運拭目以待！

漢翔 (2634-TW) 今 (7) 日召開法說會，董事長胡開宏表示，隨著航空業復甦，民用發動機的製造需求回溫，同時，新開發的儲能業務正在起飛，樂觀看未來可「開枝散葉」，而國機國造業務穩定交機中，他也強調，漢翔已具備戰機自製的相關技術，整體來看，預判明年會非常好，請投資人「拭目以待」。

胡開宏說明，隨著航空需求復甦，民用相關業務已看到「接單情況不一樣了」，因此，漢翔開始對人才準備、機具投資和土地開發有長期規劃。

對於近來市場討論熱度高的無人機，胡開宏強調，漢翔一向是領頭羊，在此領域不會缺席，但目前尚沒有研發軍用無人機的計畫。

漢翔說明，明年資本支出中有例行性的汰舊換新約 6-8 億元，專案性的設備投資則要嚴謹評估後再做決定。

據波音預測，2024 年初全球航空需求將從疫情中恢復，而空中巴士也預測，明年至 2025 年間全球航空運輸量可恢復到疫情前水準，兩大飛機製造商均估計，未來 20 年新機需求在 3.9-4.2 萬架間，此顯示，漢翔民用業務長線需求無虞。

另一方面，漢翔表示，國內軍機市場前景看俏，因應區域情勢緊張，明年國防預算高達 3,900 餘億元，加計特別預算後，整體規模超過 5000 億元，商機相當可觀。

而漢翔新式高教機案今年起密集交機，漢翔強調，已日以繼夜在趕，交機尚稱順利，可穩定挹注營收。

其中，勇鷹號高教機自去年 11 月 29 日成功交機量產第一架機後，今年進入量產交機階段，明年將邁向交機高峰，將於 2026 年前依期程陸續交付 66 架高教機予空軍，各項後勤維保作業已展開，未來長期商機可期，也可望著手規劃初教機研製案；而 F-16 鳳展專案則預計於明年結案。

隨著高教機交機數增加，新式高教機機隊逐漸成形，漢翔也積極爭取相關後勤維保商機中，目標形成軍機國產與軍機維保一條龍作業。

此外，對於儲能新業務，胡開宏表示長期看好，台中廠區已於去年 10 月啟動 5MW 儲能系統，每月挹注穩定營收，現已規劃於沙鹿廠區再投資興建第二、第三案場，預計投資 3 億元。

同時，創能方面，漢翔和 GE 公司緊密合作，推動其航空衍生型快速發電機組 (LM2500 燃氣渦輪機) 取得「台電通霄電廠更新案」和「中油自用發電設備採購案」等大單，未來將進一步爭取雙邊合作，拓展後續龐大維修商機。