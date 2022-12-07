〈台塑四寶業績發表〉市況疲弱台塑下修本季展望 南亞、台化悲觀看明年Q1

台塑四寶今 (7) 日公布 11 月業績並釋出未來展望，由於全球終端需求放緩，客戶仍處於庫存去化階段，台塑 (1301-TW) 下修第四季展望，預計將較前季衰退，南亞 (1303-TW)、台化 (1326-TW) 則進一步悲觀看待明年第一季營運。

台塑

台塑董事長林健男表示，儘管第四季歲修廠房減少，但終端需求放緩程度超乎預期，供應鏈持續調整庫存、市場嚴重供過於求，下修第四季展望，預計將較前季衰退，但明年第一季適逢農曆春節後傳統旺季，可望優於第四季。

南亞

南亞董事長吳嘉昭表示，終端消費疲弱，加上年底各產業進行盤點，下游客戶補庫存需求低，產品售價也隨原料價格下跌，預計第四季整體營收較第三季減少。

至於明年第一季，吳嘉昭指出，中國同業新產能投產，預計將抑制化工產品行情，而電子產業進入傳統淡季，供應鏈持續調整庫存，加上春節工作天數縮短，整體第一季營收恐進一步衰退。

台化

台化董事長洪福源認為，中國要解封但市場量能未見顯著改善，歐美市場也因通膨持續、消費動能一般，各地年底主要消費檔期未創造高潮，預計市場基本面持續下行，明年第一季前悲觀氣氛濃厚。

洪福源指出，第四季預計將較前季衰退，為了避免庫存損失，持續維持減產因應，台化產品稼動率目前平均約 70%。展望明年，中國解封預計要到第二季才會看到成效，疫情管制鬆綁雖對經濟有利，但通膨、新產能消化仍需時間解決。

台塑化

台塑化 (6505-TW) 總經理曹明表示，後市油價預計持續盤整，其中 12 月初歐美已對俄羅斯實施原油價格上限，每桶基準訂在 60 美元，俄羅斯對此表示不會出售原油給實施上限的國家，短期供給仍有不確定性，油價下檔有撐，但全球經濟仍有衰退風險，上檔也有壓力。