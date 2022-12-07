〈台塑四寶業績發表〉11月營收1313億元雙減 僅台塑較前月成長

台塑四寶今 (7) 日公布 11 月業績，集團營收 1313.4 億元，月減 8.7%、年減 13.3%，累計前 11 個月營收 1.7 兆元，年增 12.1%，僅台塑 (1301-TW) 受惠寧波廠解封出貨恢復，營收較前月成長，南亞 (1303-TW)、台化 (1326-TW)、台塑化 (6505-TW) 營收皆較前月下滑。

台塑

台塑 11 月營收 173.6 億元，月增 1.9%、年減 29.2%，累計前 11 個月營收 2349.85 億元，年減 5.4%，台塑指出， 11 月受惠中國寧波市北侖區解封，寧波廠出貨轉順，帶動銷量增加，不過產品價格僅液碱、AN 上漲，其餘仍持續下挫。

南亞

南亞 11 月營收 252 億元，月減 5.4%、年減 30%，累計前 11 個月營收 3312.4 億元，年減 12.2%，公司表示，國際原油與大宗原物料價格跌勢明顯，拖累產品售價，部分產品客戶也有延後下單現象，影響 11 月營收表現。

台化

台化 11 月營收 166.9 億元，月減 12.3%、年減 15.6%，累計前 11 個月營收 3510 億元，年增 4.9%，台化指出，部分產品定檢、銷售調控，出貨量下滑，加上中國整體仍實施動態清零，產品價格下跌，導致營收下滑。

台塑化

台塑化 11 月營收 620.8 億元，月減 11.1%、年減 4.6%，累計前 11 個月營收 7857.9 億元，年增 40.5%，台塑化表示，煉油事業受第一套重油加氫脫硫裝置設備異常、臨時停車檢修影響，業務營收下挫 14.8%，不過輕油裂解事業與前月持平。