台股跌近百點回測月線 外資連2賣 三大法人聯手賣超83.85億元

台股今 (7) 日大洗三溫暖，多空激烈攻防，雖然金融股扮演撐盤要角，大盤一度上漲 90 點，但賣壓隨之出籠，電子股承壓，ABF 載板三雄遭狂殺，加權指數終場下跌 98.87 點，收在全場最低 14630.01 點，回測月線支撐。三大法人全站賣方，共賣超 83.85 億元，外資連 2 賣。

觀察法人資金動向，外資昨天提款台股 131 億元後，今天再賣超 40.72 億元；投信終止連 5 買，賣超 17.34 億元；自營商續站賣方、賣超 25.77 億元。三大法人合計賣超 83.85 億元。

權王台積電早盤一度漲至 485.5 元，隨後又翻黑，終場以 475 元作收；聯電、台達電、國巨、瑞昱、華碩、友達、大立光等指標股下挫 1-2%；矽力 * - KY 昨天打入跌停後，今天再跌逾 5%，收 483.5 元。

金融股奮力撐盤，台新金大漲逾 3%，中信金、華南金勁揚超過 2%，彰銀、玉山金、第一金等均表現不俗，連跌兩天的國泰金股價也回穩，收平盤 41.4 元，富邦金、開發金則收黑。

電信三雄今天成為資金避風港，其中台灣大股價勁揚 2%，中華電、遠傳均以上漲作收。航運股漲跌互見，貨櫃三雄全面走弱，其中萬海下跌逾 2%，陽明、長榮收跌；航空雙雄受惠旅遊市場復甦，華航逆勢上漲近 2%，長榮航收漲 0.7%。

生技股今天表現強勢，雃博、泰福 - KY、健喬、聿新科、安克、益得均亮燈漲停，優盛、晟德、科妍、杏輝、景岳等多檔也表現不俗。