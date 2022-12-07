〈英特爾永續日〉楊麒令：雲達明年雙位數成長 泰國主機板產能將提升至5成

英特爾 (INTC-US) 今 (7) 日舉行 Intel Sustainability Taiwan Day，邀集供應鏈夥伴共襄盛舉，廣達 (2382-TW) 旗下雲端伺服器大廠雲達 (QCT) 總經理楊麒令會後表示，雲端資料中心後市仍不看淡，雖然預期明年成長幅度將低於今年，但仍可望維持雙位數成長，且擴產步調不停歇，估明年中泰國主機板產能占比將拉升至 5 成。

楊麒令表示，雖然大環境不好，但雲端資料中心市況還是相對 OK，今年營運有機會超標，明年仍以雙位數成長為目標，但成長幅度可能低於今年，與日前法說會展望相同。

擴產進程上，楊麒令強調，全球布局進度皆按部就班進行，不過因各國城市基礎建設仍快速增加，因此對工廠產能擴充上能源將是最大挑戰，不過目前包含台灣、泰國、美國的擴產都持續進行，也已告一段落，後續正規劃下一波擴產計畫。

隨著產能擴充逐步到位下，雲達在泰國廠的伺服器主機板產能可望從目前約 3 成，到明年上半年提升至近 5 成水準，楊麒令說，這是短期目標。

另一方面，因應全球永續環保意識抬頭，資料中心業者逐步加速導入液冷技術 (Liquid Cooling)，楊麒令說，雲達目前已可提供包含水冷、浸沒式等所有解決方案，也觀察客戶導入意願提升，雖然看浸沒式技術還有挑戰，但包含水冷等解決方案可望在明年首季逐步發酵。