金融強、電子弱 台股跌98點收14630點 上沖下洗震盪逾190點

美股周二全面收黑，台股今 (7) 日多空激烈攻防，大盤一度漲 90 多點，站上 14800 點，隨後湧現賣壓，電子股表現不振，PCB 族群遭到大舉提款，儘管金融股扮演撐盤要角，加權指數終場仍下跌 98.87 點或 0.67%，收在全場最低 14630.01 點，高低震盪逾 190 點，成交值 2468.01 億元。

櫃買指數終場下跌 2.77 點或 1.46%，收在 187.27 點，成交值 806.27 億元。上市櫃成交值合計 3274.28 億元。

觀察電子族群表現，台積電今天早盤翻紅，一度漲至 485.5 元，隨後又翻黑，呈現多空拉鋸，終場以 475 元作收；聯電、台達電、國巨、瑞昱、華碩、友達、大立光等指標股下挫 1-2%；矽力 * - KY 昨天打入跌停後，今天再跌逾 5%，收 483.5 元。

金融股今天奮力撐盤，台新金大漲逾 3%，中信金、華南金勁揚超過 2%，彰銀、玉山金、第一金等均表現不俗，連跌兩天的國泰金股價也回穩，收平盤 41.4 元，而富邦金、開發金則收黑。

傳產族群普遍走揚，台塑逆勢上漲近 1%，統一、統一超、台泥、中鋼、豐泰等指標股也獲得買盤青睞。資金同步轉進電信三雄，其中台灣大股價勁揚 2%，中華電、遠傳均以上漲作收。

航運股漲跌互見，貨櫃三雄全面走弱，其中萬海下跌逾 2%，陽明、長榮收跌；航空雙雄受惠旅遊市場復甦，華航逆勢上漲近 2%，長榮航收漲 0.7%；慧洋 - KY、裕民、台船等也表現不俗。

ABF 載板三雄今天遭到大舉調節，景碩摜壓至跌停價 121.5 元，欣興、南電重挫 7-8%，其他 PCB 族群同步湧現賣壓，台郡、嘉聯益終場重挫逾 7%，華通、敬鵬、燿華、金像電等也有 2%-3% 的跌幅。