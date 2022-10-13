盤中速報 - 佐登-KY(4190)急跌-2.14%報65.8元，成交177張

佐登-KY(4190-TW)近5分K跌速2.14%，13日12:50報65.8元，成交177張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
佐登-KY(4190-TW)近5日股價下跌3.61%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數下跌5.2%。台灣加權指數下跌5.22%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4 張
- 外資買賣超：-20 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+16 張
- 融資增減：-85 張
- 融券增減：0 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
40%
3128
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20%
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