橋水策略師：Fed將提升利率至5% 並維持在高位一段時間

儘管近期不少市場人士預期美聯準會 (Fed) 很快就會開始放緩升息行動，但是全球最大對沖基金橋水 (Bridgewater) 首席投資策略師 Rebecca Patterson 認為，Fed 可能將出乎市場意料地維持高利率更長一段時間，而不是市場所預期的降息。

Patterson 指出，市場現在預計將從明年下半年開始大幅降息，但是有鑑於美國經濟預期不會出現嚴重的疲軟，該機構認為 Fed 只會暫停升息，但不會降息。

Patterson 也表示，Fed 仍將相信在抑制通膨方面還有很多工作要做，意味著任何的降息行動都將會延後。

「我認為，Fed 至少將聯邦基金利率提升至 5%，而且有可能升的更高。若是 Fed 到時候對通膨情況並未感到滿意，就有可能會啟動另一輪緊縮行動。」Patterson 說道。

Patterson 認為，持續的升息已經使得投資市場發生巨大變化。 她表示，橋水基金目前對資產持謹慎態度。她指出，寬鬆貨幣時代已經結束，未來幾年可能不會再出現與最近幾年一樣的低通膨和總體經濟低波動性環境。

Patterson 說道，市場已經進入了一種新的模式。很長一段時間以來，短期利率都沒有如今這麼高，未來恐怕會出現更多結構性、更大的市場變化。

有 Fed 傳聲筒之稱的華爾街日報 (WSJ) 記者 Nick Timiraos 周一 (5 日) 也表示，Fed 官員已經明白暗示計劃下周升息 2 碼 (50 個基點)，但因為工資壓力居高不下，美國明年利率最高可能升到 5% 以上。