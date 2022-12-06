安克睡眠檢測系統國際布局再報捷 與韓國簽獨家代理

安克生醫 (4188-TW) 國際布局再傳捷報，旗下超音波智慧睡眠檢測系統，繼打入泰國市場後，再與韓國經銷商簽訂獨家代理合約，該產品預計明年取得韓國認證、開始出貨。

據統計，韓國 30-69 歲的成年族群中，約有 815 萬人患有睡眠呼吸中止症，其中重度患者高達 325 萬人，不過韓國與台灣一樣，睡眠中心床位僧多粥少，想前往接受睡眠檢測的民眾至少得排上 6 個月以上，顯示檢測治療效率需要提升。

安克表示，由於民眾排隊等候時間過長，容易造成檢查意願降低，加上治療設備供應不足，從統計數據發現，韓國 800 萬多名睡眠呼吸中止症患者中，每年僅約 3 萬人配戴陽壓呼吸器來進行治療。

安克研發上市的超音波智慧睡眠檢測系統安克呼止偵，該產品可讓病患在清醒狀態下，十分鐘內評估罹病風險和嚴重程度，有助於快速篩檢出中重度患者，提供適當且更有效率的治療方式。

安克指出，韓國經銷商看準超音波智慧睡眠檢測系統的優勢，雙方 11 月底簽訂獨家代理，該產品預計 2023 年完成韓國當地取證並開始出貨。總經理李伊俐補充，該經銷商同時有代理陽壓呼吸器業務，擁有豐富通路經驗，結合安克生醫的智慧醫材成為最佳的合作組合，對於在韓國的業務推廣深具信心。

韓國也是繼泰國之後，第二個出貨超音波智慧睡眠檢測系統的國際市場，李伊俐指出，泰國市場目前增加三家曼谷指標性大醫院，正在評估採購安克呼止偵，預計明年有機會接到訂單；有鑑於泰國觀光醫療發達，對國外技術接受度高，一旦進入指標醫院，便有助於迅速銷往其餘各級醫療院所。