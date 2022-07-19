〈美吾華集團法說〉安克呼止偵擴大亞洲市場布局 目標營運轉盈

美吾華 (1731-TW) 集團旗下安克生醫 (4188-TW) 總經理李伊俐今 (19) 日表示，看好呼吸中止症檢測系統安克呼止偵，收費方式與其他產品不同，加上積極擴大與亞洲代理商合作，整體訂單能見度高，將成為下一個成長動能，目標推升營運轉盈。

安克開發的安克呼止偵，使用者可在非侵入、清醒狀態下，10 分鐘完成睡眠呼吸中止風險評估，海外部分已取得泰國代理商訂單，國內則除了在台大健檢中心使用，也與哈佛健診簽約合作，預計 8 月啟動。

根據調研機構市調，2020 年全球呼吸中止症相關設備市場規模約 37 億美元，估計 2021-2028 年，年均複合成長率有 6.2%。

李伊俐表示，看準龐大市場，也正積極把產品運用到伴隨性診斷，包括陽壓呼吸器、牙套、手術切除、雷射燒熔、神經刺激等，目前也在美國、德國、台灣進行相關驗證研究，其中包含全球三大睡眠中心之一的美國史丹佛睡眠中心。

安克約有 8 成營收來自甲狀腺超音波 AI 輔助系統安克甲狀偵，該產品是採計次、訂閱制來收取費用，而安克呼止偵可以採租賃方式收費，加上持續擴展國內外市場，尤其與韓國、日本等亞洲代理商來往密切，下半年至明年營收貢獻有望逐步擴大。

其他產品方面，安克研發的乳房超音波 AI Live 技術，李伊俐說，該項 AI 技術能及時偵測及智能診斷，提高整體診斷品質，現持續與國際超音波大廠或影像平台洽談技術授權或共同開發等合作方案。

乳房腫瘤是全球最容易罹患的癌症之一，根據市調研究，全球乳房造影市場規模來到 73 億美元，估計到 2024 年均複合成長率可達 12.2%，其中，容易在被乳腺組織覆蓋的緻密性乳房，因為在傳統乳房 X 光攝影下，不易觀察病灶，多會建議改進行超音波檢查，也讓緻密性乳房議題成為乳房超音波市場的主要成長動力之一。