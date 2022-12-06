〈喜迎中國防疫鬆綁〉美食-KY最壞狀況過去 坐擁兩大亮點迎春燕

美食董事長吳政學。(鉅亨網資料照)
美食董事長吳政學。(鉅亨網資料照)

中國在爆發白紙革命後，主要城市陸續宣布防疫鬆綁，有利連鎖餐飲集團美食 - KY(2723-TW)(85 度 C) 在中國超過 550 家店營運回穩，同時，美食在成長最快的美國市場也加快布局中，法人看好，美食在中國的最壞狀況已過，明年在二大市場將穩健向上發展。

由於美食營運正逐步轉強，激勵股價近來強彈，今日逆勢抗跌回到 140 元關卡，創去年 10 月中旬以來新高。

截至第三季底，美食在三大主力市場中，台灣有 445 家店、中國 562 家店、美國 67 家店，美食表示，在中國市場已啟動二代店轉換，以優化同店營收，並將美國視為集團新成長引擎，將在美國全力展店。

美食在中國的門店今年以來受中國疫情和封城衝擊，營益率轉負，由於目前中國已陸續鬆綁封控，法人認為，第三季營益率應離損平點不遠，而第四季會與第三季差不多。

展望明年，由於中國全面的清零政策可望轉為局部封控，法人看好，當地終端消費有望回溫，有利美食中國營運動能逐步復甦，並帶動美食整體營益率年增約 2.5 個百分點。

另一方面，美食在美國積極展店中，明年預計新開至少 6 個新店點，並將觸角從美國西岸跨足美國東岸，法人看好，明年在美國市場的營收占比有望突破 30%。

隨著中國市場復甦、美國營運走強，法人估，明年美食獲利年增超過 70%，每股純益 (EPS) 有望再度回升至 5 元上。

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