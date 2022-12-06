寬魚國際躋身疫後解封概念股 蔡依林跨年演唱會買氣爆棚

文創股寬魚國際 (6101-TW) 搶攻疫後解封商機，台灣、海外並進，跨年起連 6 場蔡依林世界巡迴演唱會台北場門票買氣爆棚，明年農曆年更將前進美國賭城拉斯維加斯首次主辦售票演唱會，也是王力宏近期首度公開曝光，打響文創界疫後商機第一砲。

寬魚執行長邱瓈寬表示，台灣民眾受疫情影響，已悶了超過 2 年，寬魚致力於推廣國內文創活動，隨著疫情解封，舉辦多場大型展演活動，可望讓大家能再度擁抱文創的熱情。

疫後不少民眾搶著出國觀光，使航空、觀光等族群受到市場關注，沈寂已久的大型展演活動也將再度「動起來」，寬魚一系列大卡司活動人氣爆棚，預料也將為公司帶來可觀收入，躋身新一代解封概念股。

寬魚因應這波解封後的展演商機熱潮，已於第三季底開始超前部署，9 月 21 日到 10 月 9 日，在台北松菸文化園區與「大地風」聯合主辦台灣首個以華語歌詞為主題的沈浸式新媒體展覽「WeWORD 字我訂造：流行歌詞及其創造的」，獲各界好評。

「WeWORD 字我訂造：流行歌詞及其創造的」由寬魚創意總監、名作詞人李焯雄出任概念藝術家，由他構思各個展區的呈現，並以他的作品再二創不同的新媒體經驗，並聯合不同的藝術家，運用「互動感應」、「情境裝置」、「光雕投影」、「聲音辨識」、「沈浸式體驗」，用影像，用文字，也結合梁靜茹、A-Lin、林宥嘉、魏如萱等巨星朗讀自己的名曲歌詞，把流行歌詞變為嶄新的觀展體驗，為流行音樂產業創造新的價值與應用模式。

寬魚也將在 12 月 31 日起與「超級圓頂」聯合舉辦台北小巨蛋「TOYOTA 蔡依林 UGLY BEAUTY 世界巡迴演唱會 FINALE in TAIPEI 台北最終場」，蔡依林陪大家跨年倒數，一路唱到 2023 的 1 月 1 日與 1 月 2 日，以及 1 月 6 日、1 月 7 日及 1 月 8 日一連 2 周 6 場。

寬魚指出，11 月 5 日「UGLY BEAUTY 世界巡迴演唱會」演唱會門票開售，短短 6 分鐘內 6.6 萬張門票全部秒殺。寬魚並將觸角延伸至海外，2023 年元月農曆新年期間，將在美國賭城拉斯維加斯首次主辦售票演唱會，邀王力宏演唱，這也是王力宏近期首度公開曝光，預料也將引爆新一波話題。

