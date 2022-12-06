寬魚國際躋身疫後解封概念股 蔡依林跨年演唱會買氣爆棚

寬魚國際明年農曆年將前進美國賭城拉斯維加斯首次主辦售票演唱會，也是王力宏近期首度公開曝光。(圖：寬魚提供)
寬魚國際明年農曆年將前進美國賭城拉斯維加斯首次主辦售票演唱會，也是王力宏近期首度公開曝光。(圖：寬魚提供)

文創股寬魚國際 (6101-TW) 搶攻疫後解封商機，台灣、海外並進，跨年起連 6 場蔡依林世界巡迴演唱會台北場門票買氣爆棚，明年農曆年更將前進美國賭城拉斯維加斯首次主辦售票演唱會，也是王力宏近期首度公開曝光，打響文創界疫後商機第一砲。

寬魚執行長邱瓈寬表示，台灣民眾受疫情影響，已悶了超過 2 年，寬魚致力於推廣國內文創活動，隨著疫情解封，舉辦多場大型展演活動，可望讓大家能再度擁抱文創的熱情。

疫後不少民眾搶著出國觀光，使航空、觀光等族群受到市場關注，沈寂已久的大型展演活動也將再度「動起來」，寬魚一系列大卡司活動人氣爆棚，預料也將為公司帶來可觀收入，躋身新一代解封概念股。

寬魚因應這波解封後的展演商機熱潮，已於第三季底開始超前部署，9 月 21 日到 10 月 9 日，在台北松菸文化園區與「大地風」聯合主辦台灣首個以華語歌詞為主題的沈浸式新媒體展覽「WeWORD 字我訂造：流行歌詞及其創造的」，獲各界好評。

「WeWORD 字我訂造：流行歌詞及其創造的」由寬魚創意總監、名作詞人李焯雄出任概念藝術家，由他構思各個展區的呈現，並以他的作品再二創不同的新媒體經驗，並聯合不同的藝術家，運用「互動感應」、「情境裝置」、「光雕投影」、「聲音辨識」、「沈浸式體驗」，用影像，用文字，也結合梁靜茹、A-Lin、林宥嘉、魏如萱等巨星朗讀自己的名曲歌詞，把流行歌詞變為嶄新的觀展體驗，為流行音樂產業創造新的價值與應用模式。

寬魚也將在 12 月 31 日起與「超級圓頂」聯合舉辦台北小巨蛋「TOYOTA 蔡依林 UGLY BEAUTY 世界巡迴演唱會 FINALE in TAIPEI 台北最終場」，蔡依林陪大家跨年倒數，一路唱到 2023 的 1 月 1 日與 1 月 2 日，以及 1 月 6 日、1 月 7 日及 1 月 8 日一連 2 周 6 場。

寬魚指出，11 月 5 日「UGLY BEAUTY 世界巡迴演唱會」演唱會門票開售，短短 6 分鐘內 6.6 萬張門票全部秒殺。寬魚並將觸角延伸至海外，2023 年元月農曆新年期間，將在美國賭城拉斯維加斯首次主辦售票演唱會，邀王力宏演唱，這也是王力宏近期首度公開曝光，預料也將引爆新一波話題。
 

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