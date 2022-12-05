致伸11月營收66.2億元 本季獲利可望優去年同期

電聲元件廠致伸 (4915-TW) 受到消費性產品需求減弱、品牌廠庫存去化緩慢，11 月營收 66.2 億元，月增 5.8%、年減 2.9%，不過累計前 11 月營收 733.9 億元，仍年增 13%，預期在產品組合優化下，第四季獲利有望優於去年同期。

致伸表示，受到 PC、電競與消費性產品需求疲弱，品牌廠商庫存去化較慢，導致整體營收呈現小幅年減，不過產品組合優化、毛利率持續提升等有利因素，獲利有望為年成長。

致伸進一步指出，反觀視覺影像產品方面，汽車電子 (car ADAS) 與 B2B 相關應用相機持續維持高成長動能、印表機等商用設備因後疫情與新案，需求回復強勁、整體聲學營收因專業聲學比重進一步拉高，而抵銷消費聲學產品需求疲弱。

展望後市，致伸預期，隨著三感合一產品組合多元與優化，以及新產品逐漸達到經濟規模，第四季獲利將呈現年成長。其中，智慧物聯方面，安全監控與智慧家庭等新產品將陸續推出新案而有較顯著的營運貢獻。

另外，新事業群 (車電與工業物聯方面) 營收的成長，將能抵銷消費產品的疲弱需求，同時推升今年全年獲利率表現，獲利年增幅有望高於營收年增幅。

致伸營收比重方面，資訊產品占 42%，其次是智慧生活產品占 33%、車電 / 工業互聯網 (AIoT) 等相關產品占 25%。