台股漲勢收斂萬五沒站穩 三大法人買超11.94億元

台股今 (5) 日走勢震盪，盤中一度漲逾百點，但台積電尾盤摜壓，拖累大盤漲幅收斂，終場小漲 10.06 點，以 14980.74 點作收，資金轉進生技、軍工概念等中小型股。三大法人合計買超 11.94 億元，外資投信均站買方。

觀察法人今天資金動向，外資買超 7.83 億元；投信買超 24.16 億元，為連 4 買；自營商續站賣方、賣超 20.05 億元。三大法人合計買超 11.94 億元。

台積電 (2330-TW) 亞利桑那州廠 6 日舉行移機典禮，今天股價走勢震盪，盤中一度翻紅上漲 1%，但在多空拉鋸下，終場仍收黑，以 489 元作收；聯發科、鴻海漲勢同步收斂，以平盤作收；不過，國巨、華碩、研華、廣達、友達等指標股仍獲多頭追捧。

金融股今天漲跌互見，其中，國泰金 (2882-TW) 今日現增除權湧入賣壓，來源疑為原股東賣老股認新股套利賺價差，使得股價重挫 2.6%，終場收 42.85 元，富邦金同步下挫 1.5%；中信金股價逆勢上漲超過 1%，元大金、玉山金等也表現有撐。

中國持續鬆綁封控措施，多個地方政府陸續宣布，搭乘大眾交通工具不需再出示核酸檢測證明，激勵中概生技股股價勁揚，保健食品廠大江攻上漲停價 168 元；美容股麗豐 - KY 盤中也亮燈，佐登 - KY、羅麗芬 - KY 表現也不俗。

軍工概念股仍為買盤焦點，雷虎、八貫今天股價連袂攻上漲停板，漢翔、精剛、寶一、和成、晟田、豐達科、拓凱等漲勢也相當強勁。