佐登-KY生技園區下月開幕 全年營收有望突破30億

佐登 - KY(4190-TW) 總經理陳佳琦今 (3) 日表示，斥資 30 億元的佐登妮絲城堡生技園區將於 9 月開幕，目標每年會有 200 萬入園人次，預計第四季開始貢獻營收，並有望推升今年營收攀 3 年高點，法人估，今年營收將突破 30 億元。

陳佳琦表示，該園區總投資金額從 21.7 億元，上修至 30 億元，園區預計 9 月開幕後，10 月搭上國慶煙火、全運會、聖誕節、跨年、過年等假期，營收將明顯提升，初估 9-12 月營收貢獻約 1.3 億元、不過仍會虧損約 3000 萬元，明年則有機會轉盈。

佐登預期，生技園區若每年可達 40 萬入園人次，年營收貢獻就有 4.7 億元並可達到損平，目標是要創造 200 萬入園人次，且 10 年內回收投資成本。

展望今年，陳佳琦指出，除了生技園區開始營運外，下半年台灣、中國會推出 2 項新產品，此外，由於中國仍受到疫情影響，會輔導加盟店家轉向經營微商，進行線上、線下的 OMO 虛實整合，同時重新盤整店家，全年營收仍會優於去年。

2007 年佐登就開始規劃生技園區，原先只是要擴大產能新建新廠，經過調整評估後，看準 台灣觀光工廠商機，去年全台觀光工廠來客數達 2100 萬人，適合全家出遊的觀光工廠已經變成民眾出遊的主流選擇，因此打造融合觀光的佐登妮絲城堡生技園區，占地 5 萬平方公尺，也是亞太最大美容生技園區。

佐登表示，園區增設商場、沈浸式劇場、DIY 教室，並打造兩座寬 15 公尺的大型景觀雕塑噴泉等，超過 19 個精心設計的打卡拍照景點，還沒完工就吸引偶像劇前往取景。此外，以 P2 生物安全、安定性等 12 個國際級實驗室組成的集團研發中心，結合 AI 智慧、自動化、地球永續等，迎接國際代工訂單。