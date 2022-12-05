盤中速報 - 凱美(2375)急拉2.67%報65.0元，成交1,006張

凱美(2375-TW)近5分K漲速2.67%，05日12:05報65.0元，成交1,006張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
凱美(2375-TW)近5日股價上漲5.75%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲3.66%。台灣加權指數上漲1.3%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+173 張
- 外資買賣超：+182 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-9 張
- 融資增減：+7 張
- 融券增減：+6 張
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AI優化後報酬率
+31.32%
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原投組報酬率
+25.00%
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投組標的成分
40%
1513
20%
1342
20%
3289
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