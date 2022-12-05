盤中速報 - 精材(3374)急拉2.73%報112.5元，成交1,524張

精材(3374-TW)近5分K漲速2.73%，05日09:29報112.5元，成交1,524張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

精材(3374-TW)近5日股價上漲4.33%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲4.12%。櫃買指數上漲4.09%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-108 張
  • 外資買賣超：+1,891 張
  • 投信買賣超：-1,999 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+137 張
  • 融券增減：-44 張

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  • 10%

    新加坡大華黃金及綜合基金-USD

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