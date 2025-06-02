鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-06-02 18:03

‌



新台幣兌美元匯率上周升破 30 元整數大關， 5 月累計強升逾 2 元、近 7%，創下近 36 年來單月最大漲幅，央行 1 日晚間再度公開喊話，並指出抓到外資炒匯，雖然台幣今 (2) 日盤中一度升破 29.9 字頭，但美元買盤隨之出籠，終場匯價翻貶 5.9 分，收在 29.988 元，台北及元太外匯市場總成交值 22.355 億美元。

〈台幣〉炒匯外資抓到了！央行喊話奏效 升轉貶收29.988元。(圖：shutterstock)

新台幣兌美元今天以 29.9 元開盤後，最高升抵 29.87 元、最低來到 30.036 元，呈現先升後貶走勢，外匯交易員指出，出口商仍有美元部位待消化，近期每日都維持相當的成交量，但不至於太多，已無 5 月初的恐慌性拋匯情緒。

‌



至於外資，今天受到台股大跌影響，確實有賣股匯出，整體看來，態度相對保守觀望，盤中主要買匯力道來自政府基金及油款匯出，加上央行稍加調節，新台幣兌美元終場貶值 5.9 分，收在 29.988 元。

觀察國際匯市 5/29 至 6/2 表現，根據央行統計，美元指數下跌 1.25%，日元勁揚 1.64%，歐元亦升值 1.31%，新加坡幣升值 0.33%，新台幣、韓元則分別貶值 0.20%、0.23%。

新台幣兌美元 5 月初央行 1 日發出六點聲明，強調近期國內新台幣匯率已趨穩定，呼籲市場評論人員及媒體切勿以臆測方式，評論國內匯市相關議題，或對匯率提出直觀式之預測，以避免影響國內匯市之秩序及穩定，甚至波及實體經濟。