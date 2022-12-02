台股進入萬五壓力區 短線橫盤整理留意拉回風險

聯準會唱鴿激勵台股反彈，大盤加權指數單周上漲 192.17 點，儘管萬五得而復失，但周線連五紅，法人提醒，大盤短線已來到萬五壓力區，且這波彈幅已來到半年線之上，在短線漲幅已大的前提下，短期橫盤整理機率較大，甚至可能出現漲多回檔。

PGIM 保德信金滿意基金經理人廖炳焜指出，在投資氣氛好轉以及類股輪漲帶動下，推升電金傳產三大指數站回半年線之上，且帶動五日均線、月線向上穿越季線，技術面轉強。

廖炳焜認為，先前供應鏈庫存問題已反映於前波股價回檔，而聯準會主席鮑威爾言論鷹中帶鴿，美元指數續弱、美債殖利率亦持續拉回，也有利於台股維持多頭氣勢。

廖炳焜進一步指出，短線可觀察 12 月中美國將公布 CPI 及召開的聯準會會議，屆時市場可能偏向觀望，一旦 12 月升息幅度及終端利率進一步確定之後，只要方向上符合市場預期，則有利於台股作夢及紅包行情延續至明年 3 月。

安聯投信台股團隊表示，近期台股反彈主要是受惠於國際情勢逐步轉穩，就資金面來看，近一周外資累積買超逾 327 億元。加上美元指數近期走勢相對疲軟的態勢，也有助於提振資金面的支撐效益。

安聯投信台股團隊表示，隨著現階段市場資金面所面臨的壓力開始出現較大舒緩，加上之前諸多不確定因素亦相繼出現改善跡象，也有助於支撐現階段市場維持偏多格局。

安聯投信台股團隊建議，投資布局可聚焦具長期競爭力強勁、有一定的護城河，但短期受到庫存調整以及總體經濟大環境利空造成股價有大幅乖離的企業逢低加碼。