求職必看／2022幸福企業「KD科定」表現亮眼再奪金獎肯定！

年末將近，相信許多人都萌生年後轉職的想法而蠢蠢欲動，《1111 人力銀行》11 月中旬公佈今年「幸福企業」名單更讓求職者直接納入口袋收藏，近兩千家企業共襄盛舉，其中最吸睛的「科定企業」連續兩年榜上有名！去年（2021 年）在營造建築業類別嶄露頭角，今年則以製造業角逐依然備受肯定！

自 2019 年「幸福企業」評選活動開辦以來廣受各界關注，今年特別把「高薪」、「友善環境」、「特殊福利」、「吃喝玩樂」等各項職場指標納入評選標準，除了為求職者把關，也帶動企業回饋社會、營造完善職場環境，朝 ESG（Environment 環境保護、Social 社會責任、Governance 公司治理）目標邁進！

KD 科定企業以製造業角逐幸福企業獲金獎肯定（圖：科定企業提供）

換工作還在等過年嗎？進入 KD 科定企業不能等！深耕 20 年的科定秉持著「高優廣」三大精神提供幸福職涯及友善環境，期待優秀人才加入！

KD 科定企業以製造業角逐幸福企業獲金獎肯定（圖：科定企業提供）

1、創造「高」薪資

職場社畜面對生活襲來的種種壓力，獎金福利如同浮雲，只有高薪才能改變命運；求職者對於幸福企業的第一指標非「薪資」莫屬！KD 科定企業薪資優於同業已不在話下，平均年薪上看 14 個月，才是最有感「薪」福呢！

2、提供福利「優」

除了完整的年終發放制度，KD 科定企業也體貼行政後勤員工的「薪」情，不讓每月領薪漸顯無感，發放「季獎金」為行政後勤員工的職涯裡添加「薪」的小確幸。「績效獎金」、「業務獎金」則依照員工表現給予，更能激勵員工用心工作爭取高薪。

蟬連兩年幸福企業定有特別值得關注的開大絕福利，那就是「庫藏股」！一般對於庫藏股的認知是針對中高階主管發放，KD 科定企業不同的是，只要掛階層主管（領班以上）即有參與庫藏股留才計劃的資格，期許與優秀人才共創更富裕的未來！

3、擴點「廣」徵才

在職涯的大海裡，「一個蘿蔔一個坑」找到舒服的位置是非常重要的！有些求職者在意通勤時間、也有抗拒離鄉背井的北漂、更有注重工作內容的上班族；KD 科定企業廣與深的職缺讓求職者有更多的選擇。

▲科定企業嘉義生產總部開放多項職缺招募優秀技術人員，更有完整的《年薪百萬儲備計畫》人才培育制度。

▲KD 銷售據點遍佈全球，多點地域同步徵才，成為幸福 KD 人不再是難事。

▲推動海外擴點招募徵才，並預計 2023 年於美國、越南、泰國紮根，成為國際級業界領導品牌。

KD 科定企業曹憲章董事長。（圖：科定企業提供）

科定董事長曹憲章承諾「公司賺錢」、「與同仁分享」、「行善天下」三者能夠永續並行！科定也朝著優秀人才即是公司重要資產邁進，使員工與公司共同成長，期盼員工在工作上獲得信任感、榮譽感及歸屬感，致力於以上信念讓 KD 科定連續兩年獲「幸福企業」肯定之殊榮實至名歸！

【科定企業】

* 科定企業為環保健康建材商，自產自銷 MIT 品牌，榮獲台灣精品獎肯定，環保無毒建材銷售至國內外的室內裝潢空間、飯店、公設建案等，為國際產業的領導品牌。

* 官方網站：https://www.twkd.com/tw