〈貴金屬盤後〉鮑爾放鴿讓金價突破1800美元 兩年來最大單日漲幅

〈貴金屬盤後〉鮑爾放鴿讓金價突破1800美元 兩年來最大漲幅 (圖:AFP)
〈貴金屬盤後〉鮑爾放鴿讓金價突破1800美元 兩年來最大漲幅 (圖:AFP)

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾提及放緩升息，使美元走軟，金價挺升，黃金期貨周四 (1 日) 寫下逾兩年來最大單日漲幅，並突破 1800 美元整數關卡，為將近四個月以來首見。

  • 2 月交割的紐約黃金期貨價收盤上漲 55.30 美元或 3.1%，報每盎司 1815.20 美元。這是交易最活絡合約自 2020 年 4 月以來最大漲幅，收盤價則創 8 月 12 日以來最高。黃金 11 月共上漲 7.3%。

鮑爾的談話引導美元和美債殖利率下滑，貴金屬士氣大振。AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 說，交易員相信激進升息的時代已經過去，未來只會出現較小幅度的升息。

美債殖利率周四下滑，ICE 美元指數 (DXY) 下跌 1.1%。較低的殖利率能降低持有黃金這類不孳息資產的機會成本，而美元貶值則使海外買家能以較低的成本，買進美元計價的黃金

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 說：「黃金喜歡低利率和弱美元綜合的環境。」

美國周四公布的經濟數據顯示，Fed 偏好的通膨指標——核心個人消費支出 (PCE) 物價指數，在 10 月的月增率僅 0.2%，替通膨壓力終於緩慢下滑再添一筆證據，年增率也從 5.4% 的 40 年高點進一步下降至 5%。整體 PCE 物價指數年增 6%，同樣從 7% 的 40 年高點進一步滑落。

Wolfpack 資本公司投資長 Jeff Wright 說，核心 PCE 月增 0.2%，小於市場預估的 0.3%，是在判斷通膨是否觸頂時一個極為正面的進展。此外，10 月個人所得月增 0.7%，正好符合預期。「這兩個趨勢都顯示大環境通膨仍高，但通膨趨勢正在緩和，而這對美債、美元和黃金至關重要。」

但 Wright 說，很多對黃金的興趣都是短期的，最近的漲勢隨時可能回吐。但如果這個趨勢延續到 1 月，黃金將和美股一起展開耶誕反彈。

展望 2023 年，Wright 並不看好黃金，因為 Fed 只是放緩升息，而轉向降息。他認為黃金短期有利、中期中性、長期不利。

Comex 金屬商品交易 
  • 3 月交割的白銀期貨上漲 1.06 美元或 4.9%，報每盎司 22.841 美元，11 月共上漲近 14%。
  • 3 月交割的銅期貨上漲 2.1%，報每磅 3.8175 美元，11 月共上漲 10.8%。
  • 1 月交割的白金期貨上漲 1.5%，報每盎司 1054.90 美元，11 月共上漲 11.7%。
  • 3 月交割的鈀金期貨上漲 4.3%，收每盎司 1946 美元，11 月共上漲 1.2%。

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