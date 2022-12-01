泓德能源斥資50.2億元 購置儲能設備

太陽能解決方案業者泓德能源 (6873-TW) 今 (1) 日代子公司匯鉅能源公告，為因應營業用途，斥資約 50.2 億元購買儲能設備，交易相對人為士林電機 (1503-TW)、宸鴻光電 TPK-KY(3673-TW)。

泓德能源除既有的太陽能發電外，今年也陸續跨入儲能、售電領域，尤其儲能領域隨著政府近年積極推動再生能源，相關併網量大增，加上再生能源屬間歇性能源，需要儲能裝置來調節電網，也帶動儲能需求大幅成長。

泓德能源年初已宣布在台南建置 200MW 的儲能案場，是目前全台最大型的儲能投資案場，預計 2023 年就可上線運營，貢獻明年營運。

另外，泓德能源也推出智慧綠電系統 TITAN，透過導入 AI 演算法分析發電與用電數據資料庫，模擬最佳發用電模型，即時匹配多個發電案場與多個用電需求的排程 (多對多)，也搭配儲能系統執行能源管理，可有效調控負載曲線、進行精準的電力調度與需量調控。

泓德能源看好，目前已運用 TITAN 即時監測與維運自身太陽光電、漁電共生的電站、推算最佳綠電售電配比，長期目標希望配合電力自由化進程發展虛擬電廠，拓展到企業、家戶用電端，透過掌握供需雙方資料，及早布局與應對台灣的能源共享時代。