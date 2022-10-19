〈智慧能源週〉泓德能源今年開工案量達200MW 拚明年Q1轉上市

泓德能源 (6873-TW) 今 (19) 日出席國際智慧能源週，總經理周仕昌表示，今年在發電、儲能、售電領域皆有斬獲，下半年有澎湖太陽光電、台南漁電共生兩大案場開工，整體開工案場量估達 200MW，看好售電、TITAN、儲能方案陸續上線，將挹注今、明兩年營收，同時也力拚在明年第一季掛牌上市。

董事長謝源一指出，泓德能源自去年底興櫃後，積極朝向智慧電力公司目標邁進，在各項業務的積極布局之下，今年前三季營收年增近 35%，此次也首度展出公司獨創的「智慧綠電系統 TITAN」 。

泓德能源補充，政府近年積極推動再生能源發展，訂定 2025 年以太陽光電 20GW 與離岸風電 5.6GW 為首要目標，帶動併網需求大幅提升，也因再生能源為間歇性能源，整體電網穩定性也備受考驗。

台電今年 9 月就宣布投入 5645 億元，計畫 10 年內讓全台電網全面智慧轉型，除有助供電穩定、提升電網面對突發事故的應變能力，更加速邁向智慧電力生活圈目標。

泓德能源看好，智慧綠電系統 TITAN 導入 AI 演算法分析發電與用電數據資料庫，進而模擬出最佳的發用電模型，即時匹配多個發電案場與多個用電需求的排程 (多對多)，也搭配儲能系統執行能源管理，可有效調控負載曲線、進行精準的電力調度與需量調控。

周仕昌說明，泓德能源目標是將 TITAN 打造成全台最完整的能源管理平台，目前已運用 TITAN 即時監測與維運自身太陽光電、漁電共生的電站、推算最佳綠電售電配比，長期目標則希望配合電力自由化進程發展虛擬電廠，拓展到企業、家戶用電端，透過掌握供需雙方資料，及早布局與應對台灣的能源共享時代。