〈醫療科技展〉鴻海發表健康雲平台「無疆雲」 積極孵育內部創業公司

台灣數位健康大聯盟 (Harmony in Medical and Technology, HiMEDt) 今 (1) 日正式成立，發起人之一的鴻海 (2317-TW) 也首度揭櫫子公司「無疆雲」健康雲平台，鴻海 B 事業群總經理姜志雄表示，子公司疆域醫創是內部員工創業的孵化成果，未來也會有其他內部創業子公司成立。

談到鴻海智慧醫療布局，姜志雄透露，目前已與土城醫院合作成立智慧醫療中心，並和慈濟基金會簽訂合作備忘錄，未來將應用在慈濟「安美專案」，為台灣長者和偏鄉地區建立社會安全防護網；此外，鴻海也與童綜合醫院展開合作。

回顧「台灣數位健康大聯盟」的成立，姜志雄以《論語》中的「德不孤，必有鄰」比喻，過去一年四處奔走產、官、學研、醫、慈善以及宗教民俗團體等，得到各界積極響應，如今聯盟已順利成立，期待能夠結合台灣在醫療領域的優勢，為全球數位健康事業做出貢獻。

鴻海數位健康專案執行長劉秉昊說明，「無疆雲」健康雲平台，藉由「智慧硬體產品＋健康雲平台＋生態聯盟」，並憑藉雲端數位整合家庭、企業、基層醫療機構等單位，提供一站式健康管理解決方案。

劉秉昊指出，「無疆雲」內建四大模組，保障安全效率的基礎層、支撐上層應用的演算法層、解決特定問題的模型層，基於前三層串起多個醫療實體，簡化資訊交互流程、降低成本，使其發揮協同優勢。

「無疆雲」可搭配旗下 Healthcare Hub(Pro、Home、Lite、Watch) 系列產品，適用於包括醫院內外、偏鄉原鄉、長照機構、社區照護等場域。

疫情期間，針對專責病房和野柳檢疫所染疫患者的照護、數據監測與採集成效良好，後續可應用於追蹤染疫患者康復後的健康狀況，以及長新冠併發症的相關研究，亦實現單導心電連續數據模型在預防醫學的臨床價值。