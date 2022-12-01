保勝光學完成上櫃前競拍 確定以每股32.8元IPO

光學鏡頭廠保勝光學 (6517-TW) 預計 12 月上櫃掛牌，上櫃前將發行 2615 張現增股，其中 2353 張將公開承銷，在完成上櫃前競拍作業後，加權平均得標價格爲 42.26 元，保勝並依規定敲定以每股 32.8 元上櫃；而今天在興櫃最後成交價爲 51 元。

保勝光學 2022 年第三季營收 1.37 億元，毛利率 40.76%，季增 2.47 個百分點，稅後純益爲 3354 萬元，季增 17.44%，單季每股純益 1.2 元；2022 年前三季營收 3.96 億元，毛利率 38.02%，稅後純益 8579 萬元，每股純益 3.07 元。而今年前 10 月營收爲 4.56 億元，年增 30.47%。

董事長方幼玲指出，預估保勝光學 2022 年第四季營收不比第三季差，同時，2023 年也將較今年雙位數成長；保勝光學將全力聚焦包括：半導體檢測、AOI 檢測設備、航太應用開發，預估 2024 年可望陸續看到明顯效益。

保勝光學目前股本 2.8 億元，主要從事各類光學玻璃鏡片、鏡頭的設計、製造及銷售，產品應用於投影設備如電影院、家庭劇院等以及運動光學如賞鳥鏡、望遠鏡等，自動光學檢測設備及半導體檢測設備等不同領域。

保勝光學指出，公司產品至今產品陸續取得多間全球知名光學元件品牌廠、AOI 及半導體設備廠商認證，提供少量多樣、客製化服務，客戶多集中在歐、美、日等國，對於這些利基型光學產品，也將是保勝的發展重心。

保勝光學統計，AOI 檢測設備、半導體檢測、國防、航太等應用產品，2019 年合計僅佔營收的 10%，至 2022 年上半年已成長至占營收比重的 23%。